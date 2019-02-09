Азмун прибыл в расположение «Зенита» на сборе в Испании (видео)

Футбол 09 февраля 2019 01:22 Источник: ФК «Зенит»

Иранский новичок «Зенита» Сердан Азмун присоединился к команде на тренировочных сборах в Испании, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019-го. Вместе со сборной Ирана он принимал участие в Кубке Азии, его команда дошла до полуфинала турнира.

Нападающий заявлен в чемпионате России и плей-офф Лиги Европы УЕФА под седьмым номером.

24-летний Азмун выступает в России с 2013 года. За пять с половиной лет он провел в премьер-лиге 129 матчей, забил 33 гола и сделал 18 голевых передач.