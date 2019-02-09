Александр Селихов: Надеюсь, недопонимание между фанатами и «Спартаком» в прошлом - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 10:50Источник: BobsoccerАвтор: Сметанникова Дарья

Александр Селихов: Надеюсь, недопонимание между фанатами и «Спартаком» в прошлом

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал отношения между болельщиками и игроками московской команды.

Во время матча 7-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) Селихов посетил фанатскую трибуну «Спартака».

«Идею мне ребята, которые снимают для канала Youtube программу «Дневник фаната», предложили. В детстве и юности на спартаковской фанатской трибуне не бывал. Кажется, только в Орле.

У команды осложнились отношения с фанатами? Всегда хочется, чтобы мы — команда и болельщики — были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом, и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами», — приводит слова Селихова Bobsoccer.

#селихов александр#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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