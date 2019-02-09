Люка Эрнандес: Не перешел в «Реал», потому что многим обязан «Атлетико»

Футбол 09 февраля 2019 11:01 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес прокомментировал возможный переход в «Баварию» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов заплатить за Эрнандеса 85 млн евро отступных.

«Честно говоря, моя ситуация изменилась, и мне пришлось принять решение, думая не только о себе. Это, правда, зимой большой европейский клуб делал мне предложение, и первым делом я сообщил об этом «Атлетико». В клубе мне дали понять, что не собираются меня отпускать, и мы договорились пересмотреть эту ситуацию перед окончанием сезона. Я знаю, что в «Атлетико» хотят, чтобы я остался в клубе, но мне также сказали и то, что с уважением отнесутся к любому моему выбору.

Правда ли то, что меня пытался подписать «Реал»? Да, около двух лет тому назад, «Реал» через моего агента выходил с серьезным предложением, но на то время я считал, что не могу покинуть «Атлетико», так как многим обязан клубу», - приводит слова Эрнандеса AS.

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел за «Атлетико» 13 матчей в примере, в которых забил один мяч.