Эксперт: Пилот Салы имел контроль над самолетом в момент падения

Футбол 09 февраля 2019 11:10 Автор: Сметанникова Дарья

21 января самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном пропал с радаров после вылета из Франции в Уэльс.

Накануне стало известно, что тело Салы было найдено на дне Ла-Манша в разбившемся самолете спустя две недели после пропажи. Новостей о пилоте пока нет.

Бывший инструктор, в настоящее время консультирующий редактор авиационного новостного сайта Flight Global, Дэвид Лирмаунт прокомментировал трагедию.

«Ибботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Обломки не были разбросаны на широкой площади, как обычно происходит после высокоскоростного, неконтролируемого погружения. Это говорит о том, что пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Ибботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом», - цитирует эксперта The Times.