Маурицио Сарри: Надеюсь, я футбольный отец для Игуаина

Футбол 09 февраля 2019 12:04 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Итальянец снова тренирует аргентинского форварда.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о новичке команды Гонсало Игуаине, с которым раньше работал в «Наполи».

«Надеюсь, я его футбольный отец, – приводит Goal.com слова итальянца. – Мы с ним мыслим в одном направлении. Мне кажется, Гонсало подходит для моего футбола. Так что ощущения просто фантастические, это футбольные ощущения.

Прежде всего, ему необходима уверенность. Ему нужны очень хорошие отношения с тренером и партнерами. Иногда он должен получить послание от тренера на пресс-конференции.

На данный момент он действительно очень хорош. Он способен выдать отличное завершение сезона. Как вы видели в прошлом матче, Эден (Азар) очень часто пасовал на Гонсало. Они говорят с мячом на одном языке. Думаю, Гонсало станет важным игроком для нас».

Напомним, 31-летний аргентинец перешел в «Челси» на правах аренды из «Ювентуса». Первую половину сезона он провел также в аренде в «Милане». В трех матчах за «синих» на его счету два гола.

В воскресенье в 26-м туре премьер-лиги «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Сити». Начало матча – 19:00 (мск).