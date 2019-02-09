Защитник «Лиона» Менди является главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2019

Футбол 09 февраля 2019 12:52 Источник: Mundo Deportivo Автор: Сметанникова Дарья

«Барселона» намерена летом 2019 года приобрести защитника «Лиона» Ферлана Менди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль является поклонником игры Менди. Контракт 23-летнего защитника с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года.

Абидаль рассчитывает начать переговоры по трансферу Менди уже в ближайшее время. Отметим, что «Лион» и «Барселона» сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Менди провел за «Лион» 31 матч, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.