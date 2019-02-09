Защитник «Лиона» Менди является главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2019 - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 12:52Источник: Mundo DeportivoАвтор: Сметанникова Дарья

Защитник «Лиона» Менди является главной трансферной целью «Барселоны» на лето 2019

«Барселона» намерена летом 2019 года приобрести защитника «Лиона» Ферлана Менди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль является поклонником игры Менди. Контракт 23-летнего защитника с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года.

Абидаль рассчитывает начать переговоры по трансферу Менди уже в ближайшее время. Отметим, что «Лион» и «Барселона» сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Менди провел за «Лион» 31 матч, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

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