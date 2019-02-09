Кенни Далглиш: Должно быть Клопп претендует на «Оскар». Когда там церемония?

Футбол 09 февраля 2019 13:10 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Шотландец поддержал главного тренера «Ливерпуля».

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш поддержал нынешнего главного тренера «красных» Юргена Клоппа, заявив, что не видит у немца признаков волнения.

«Никогда не замечал их, – приводит Goal.com слова шотландца. – Должно быть, он претендует на «Оскар». Когда там будет церемония?

Для нас Юрген – лучший тренер из всех возможных. У него нет проблем с нервами. Волнение – это нормальное явление. Это предвкушение. Этого не стоит стесняться. Боязнь худшего? Что значит худшее? Худшее – это вылет, как мне кажется».

Напомним, «Ливерпуль» занимает второе место, набрав одинаковое количество очков с «Манчестер Сити», но имея игру в запасе.

В субботу в 26-м туре премьер-лиги «красные» сыграют с «Борнмутом» на стадионе «Энфилд». Начало матча – 18:00 (мск).