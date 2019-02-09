Федерация футбола Марокко готова заплатить 450 тыс евро за участие Месси в товарищеском матче

Футбол 09 февраля 2019 13:25 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Товарищеский матч сборных Марокко и Аргентины состоится 26 марта на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате.

Федерация футбола Марокко готова заплатить футбольной ассоциации Аргентины 450 тысяч евро за участие в товарищеском матче нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что Месси в ближайшее время вернется в расположение сборной Аргентины, за которую он в последний раз играл на чемпионате мира 2018 года в России.

Отметим, что Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 65 голов в 128 матчах.