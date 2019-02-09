Сердар Азмун: Соответствовать требованиям Бердыева – задача тяжелая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 13:43Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Сердар Азмун: Соответствовать требованиям Бердыева – задача тяжелая

Иранский нападающий Сердар Азмун в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит», подписав контракт на 3,5 года.

Азмун прокомментировал свои отношения с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, под началом которого начал выступать в казанской команде с 2012 года.

«После Кубка Азии мне нужен был небольшой отдых. Руководство и тренерский штаб «Зенита» пошли навстречу и разрешили несколько дней провести дома. Кроме того, нужно было решить вопрос с визой. Когда дела с паспортом уладили, я первым же рейсом примчался в Испанию.

У меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. Мне было комфортно тренироваться под его руководством. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача тяжелая.

Обещаю, что буду делать все от себя зависящее, чтобы порадовать болельщиков «Зенита» в будущем», — рассказал Азмун в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

В нынешнем сезоне иранец провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

#азмун сердар#бердыев курбан#фк рубин#фк зенит#рпл#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта