Сердар Азмун: Соответствовать требованиям Бердыева – задача тяжелая

Футбол 09 февраля 2019 13:43 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Иранский нападающий Сердар Азмун в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит», подписав контракт на 3,5 года.

Азмун прокомментировал свои отношения с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, под началом которого начал выступать в казанской команде с 2012 года.

«После Кубка Азии мне нужен был небольшой отдых. Руководство и тренерский штаб «Зенита» пошли навстречу и разрешили несколько дней провести дома. Кроме того, нужно было решить вопрос с визой. Когда дела с паспортом уладили, я первым же рейсом примчался в Испанию.

У меня очень хорошие отношения с Курбаном Бердыевым. Мне было комфортно тренироваться под его руководством. Я многому у него научился и буду ему всегда благодарен за то, что он для меня сделал. Но соответствовать требованиям Курбана Бекиевича — задача тяжелая.

Обещаю, что буду делать все от себя зависящее, чтобы порадовать болельщиков «Зенита» в будущем», — рассказал Азмун в интервью клубной пресс-службе «Зенита».

В нынешнем сезоне иранец провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.