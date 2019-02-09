Защитник «Леванте» Тоньо обвиняется в семи преступлениях

Футбол 09 февраля 2019 13:56 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Леванте» Тоньо Гарсия арестован по обвинению в причастности к семи преступлениям.

Тоньо был задержан полицией в испанской провинции Теруэль. Об этом сообщает AS. 29-летний футболист вместе с шестью другими подозреваемыми находится под стражей.

Пятеро из подозреваемых уже предстали перед судом, двум оставшимся, включая Тоньо, это еще предстоит.

Тоньо подозревается в причастности к семи преступлениям, включая принадлежность к преступной группировке, вымогательство, угрозу убийством, фальсификацию документов и отмывание денег.

На счету Тоньо в текущем сезоне 17 матчей за «Леванте», в которых он забил два мяча и отдал две голевые передачи.