Защитник «Леванте» Тоньо обвиняется в семи преступлениях - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 13:56Источник: ASАвтор: Сметанникова Дарья

Защитник «Леванте» Тоньо обвиняется в семи преступлениях

Защитник «Леванте» Тоньо Гарсия арестован по обвинению в причастности к семи преступлениям.

Тоньо был задержан полицией в испанской провинции Теруэль. Об этом сообщает AS. 29-летний футболист вместе с шестью другими подозреваемыми находится под стражей.

Пятеро из подозреваемых уже предстали перед судом, двум оставшимся, включая Тоньо, это еще предстоит.

Тоньо подозревается в причастности к семи преступлениям, включая принадлежность к преступной группировке, вымогательство, угрозу убийством, фальсификацию документов и отмывание денег.

На счету Тоньо в текущем сезоне 17 матчей за «Леванте», в которых он забил два мяча и отдал две голевые передачи.

#фк леванте#испанская примера
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