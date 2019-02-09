«Барселона» готова рассмотреть вариант продажи Коутиньо

Футбол 09 февраля 2019 14:06 Источник: Marca Автор: Липкин Антон

Бразильцу не удается закрепиться в составе каталонцев.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Marca.

26-летнему бразильцу так и не удается проявить себя в составе каталонцев, заплативших за него «Ливерпулю» в январе прошлого года 155 миллионов евро.

Травма француза Усмана Дембеле, из-за которой он не играет с 20 января, должна была стать шансом для Коутиньо закрепиться в стартовом составе. Однако в большинстве матчей он остается в тени. Из-за этого в руководстве «Барселоны» теперь не исключают, что готовы рассмотреть варианты продажи Коутиньо уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять голевых передач.