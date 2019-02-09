Уле-Гуннар Сульшер: Планирую состав «Манчестер Юнайтед» на много матчей вперед

Футбол 09 февраля 2019 14:40 Источник: Goal.com

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что планирует состав команды на важные матчи заранее.

- Я планирую состав на много, много недель вперед, но он также зависит от формы, травм и прочих обстоятельств, поэтому итоговое решение, о том кто выйдет на поле, всегда откладывается до последнего момента.

У меня есть определенное представление, как будет выглядеть команда в играх против «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Челси», но чем ближе игра с «Фулхэмом», тем больше я сконцентрирован на именно на ней, - приводит слова Сульшера Goal.com.

Добавим, что встреча 26-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 9 февраля и начнется в 15:30 по московскому времени.