Маурисио Почеттино: Победа над «Лестером» необходима, если «Тоттенхэм» хочет бороться за титул - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 14:42Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

Маурисио Почеттино: Победа над «Лестером» необходима, если «Тоттенхэм» хочет бороться за титул

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Лестером» в чемпионате Англии.

«У нас много хороших новостей, например, скорое восстановление Деле Алли и Гарри Кейна. Они дадут нам больше возможностей и больше вариантов, чтобы набирать важные очки. В заявке должны быть игроки, которые могут изменить ход матча. Но если вы спросите меня, победа над «Лестером» имеет ключевое значение, если мы хотим бороться в чемпионате до конца», - цитирует Почеттино Sky Sports.

Матч «Тоттенхэм» - «Лестер» пройдет 10 февраля в 16:30 мск.

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