Александр Селихов: После матча с «Локомотивом» в Катаре нога дала о себе знать - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 14:51Источник: BobsoccerАвтор: Сметанникова Дарья

Александр Селихов: После матча с «Локомотивом» в Катаре нога дала о себе знать

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем состоянии после травмы ноги.

«Боязни, честно говоря, не испытывал. Хотя были непривычные ощущения. После матча на турнире в Катаре с московским «Локомотивом», который провел целиком, нога дала о себе знать. Да и в целом что-то утомился.

Что касается психологического состояния, то была не боязнь, а некоторое опасение в моментах, когда надо было сыграть на выходе. Но это преодолимо. В целом спокойно работаем, тренируемся. Нужно набирать ещё больше кондиций.

Сапожник сделал вырез, так что играю практически с открытой пяткой. Это для того, чтобы не было трения. В бутсе нога лежит плотно, и оттого бывают болевые ощущения.

Долго ли ещё так играть? Общался с Владиславом Куликом, который сейчас за «Анжи» играет и у которого была такая же травма. Он сказал, что полтора года испытывал дискомфорт», - цитирует Селихова Bobsoccer.

#селихов александр#фк спартак#рпл#Футбол-Россия
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