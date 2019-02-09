Семин поздравил Смолова с днем рождения: Хорошего настроения и большого количества тренировок

Футбол 09 февраля 2019 15:08 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 9 февраля, форварду «Локомотива» и сборной России Федору Смолову исполнилось 29 лет.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лично поздравил Смолова и пожелал ему хорошего настроения и большого количества тренировок.

Позже железнодорожники организовали живой коридор для именинника.

Сегодня @smolovfedor_90 исполнилось 29 лет.

Фёдор, желаем тебе голов, фарта и душевного спокойствия!



С днём рождения, Федя! ❤️💚 pic.twitter.com/6sTvRH7yib — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 9 февраля 2019 г.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 12 матчах «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.