Семин поздравил Смолова с днем рождения: Хорошего настроения и большого количества тренировок - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 15:08Источник: ФК «Локомотив»Автор: Сметанникова Дарья

Семин поздравил Смолова с днем рождения: Хорошего настроения и большого количества тренировок

Сегодня, 9 февраля, форварду «Локомотива» и сборной России Федору Смолову исполнилось 29 лет.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин лично поздравил Смолова и пожелал ему хорошего настроения и большого количества тренировок.

Позже железнодорожники организовали живой коридор для именинника.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 12 матчах «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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