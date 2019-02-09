Унаи Эмери: Мы все еще верим, что можем завершить сезон в четверке сильнейших

Футбол 09 февраля 2019 15:08 Источник: «Газета.Ru»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что его клубу будет сложно бороться за чемпионство в текущем сезоне.

- Конечно, сейчас есть команды лучше нас. Мы пока что являемся аутсайдерами в борьбе за место в первой четверке. Сейчас мы шестые, и такова реальность. Но мы все еще верим, что можем завершить сезон в топ-4. Разница между нами и первой тройкой слишком велика, — приводит слова специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на издание FourFourTwo.

Напомним, что после 25 туров чемпионата Англии «Арсенал» , имея в активе 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.