Унаи Эмери: Мы все еще верим, что можем завершить сезон в четверке сильнейших - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 15:08Источник: «Газета.Ru»

Унаи Эмери: Мы все еще верим, что можем завершить сезон в четверке сильнейших

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, что его клубу будет сложно бороться за чемпионство в текущем сезоне.

- Конечно, сейчас есть команды лучше нас. Мы пока что являемся аутсайдерами в борьбе за место в первой четверке. Сейчас мы шестые, и такова реальность. Но мы все еще верим, что можем завершить сезон в топ-4. Разница между нами и первой тройкой слишком велика, — приводит слова специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на издание FourFourTwo.

Напомним, что после 25 туров чемпионата Англии «Арсенал» , имея в активе 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

#апл#эмери унаи#фк арсенал лондон
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта