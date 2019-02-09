Эден Азар: Сарри нравится, когда команда владеет мячом

Футбол 09 февраля 2019 15:20 Источник: The Times

Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о взглядах на футбол главного тренера команды Маурицио Сарри.

- Сарри уже пожилой, но мы с ним смотрим на футбол одинаково. Когда я получаю мяч, то у меня много свободы. Не только я, но и игроки вокруг меня благодаря этому много двигаются.

Сарри нравится, когда команда владеет мячом. Он много внимания уделяет цифрам. Владение, удары, опасные моменты. Подход Сарри отличается от методов Конте или Моуринью, с которыми мы больше играли на контратаках. Мы все еще изучаем его концепцию футбола, но у нас все хорошо. Мне нравится играть в такой футбол, - приводит слова бельгийского полузащитника The Times.

Напомним, что после 25 туров чемпионата Англии «Челси» , имея в активе 50 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.