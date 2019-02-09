Юрген Клопп: Борьба за титул в чемпионате Англии становиться все более захватывающей

Футбол 09 февраля 2019 15:37 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей чемпионской гонки в английской премьер-лиге.

- Очевидно, что борьба за титул становиться все более захватывающей. У меня никогда не было сомнений, что так оно и будет. Я не думаю, что кто-то предполагал, что в конце апреля мы будем на верху турнирной таблице с отрывом очков в 12 за три игры до конца чемпионата.

Всегда было ясно, что чемпионат до конца будет держать всех в напряжении. Хорошая новость заключается в том, что мы впереди остальных команд, и единственный способ улучшить наше положение - это побеждать в оставшихся встречах. Очередной такой шанс будет у нас сегодня в матче против «Борнмута», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Напомним, что после 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль», набрав 62 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Манчестер Сити» только по разнице дополнительных показателей и имея одну игру в запасе.