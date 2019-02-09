Паулу Фонсека: «Шахтер» не хотел продавать Ракицкого, он сам выразил желание уйти - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 февраля 2019 15:44Источник: «Футбол 1»Автор: Сметанникова Дарья

Паулу Фонсека: «Шахтер» не хотел продавать Ракицкого, он сам выразил желание уйти

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился мнением насчет перехода защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«В атакующем плане Ярослав Ракицкий давал нам буквально сверхъестественные качество и силу. С мячом в атаке Ракицкий был одним из лучших в мире. В этом я не сомневаюсь.

В то же время, нужно сказать следующее. За это время я много слышал об уходе Ракицкого. Нужно понимать, что это никогда не было желанием клуба – продать Ракицкого. Это действительно был сам Ракицкий, который подошел ко мне лично и к администрации клуба, выразив свое желание уйти.

Он решил, что это будет хорошая возможность для него, он захотел попробовать себя в другом чемпионате. Понятно, что ни в коем случае я не хочу вставлять палки в колеса своим игрокам», — приводит слова Фонсеки сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Напомним, 29-летний украинец подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

#фонсека паулу#ракицкий ярослав#фк шахтер#фк зенит#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия#рпл#упл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта