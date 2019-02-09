Тибо Куртуа: Если болельщики «Атлетико» кинут в меня что-нибудь, это не выведет меня из равновесия

Футбол 09 февраля 2019 16:06 Источник: AS Автор: Сметанникова Дарья

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа выступал за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2014 год.

Куртуа поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

«На улицах Мадрида я не сталкивался с агрессией. Вся ненависть только в интернете. Мне без разницы. Если фанатам нравится оскорблять меня, пусть наслаждаются. Если болельщики «Атлетико» кинут в меня что-нибудь во время игры, это не выведет меня из равновесия. Наоборот, будет еще больше мотивировать», - приводит слова Куртуа AS.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдет 9 февраля в 18:30 мск.