«Хетафе» одержал волевую победу над «Сельтой»

Футбол 09 февраля 2019 16:55 Источник: «Советский спорт»

В составе победителей голами отметились Хайме Мата (39-я и 81-я минуты) и Хорхе Молина (62). У команды из Виго отличился Нестор Араухо (2).

Отметим, что на 37-й минуте матча с поля был удален уругвайский нападающий команды гостей Максимилиано Гомес.

После этой победы «Хетафе», набрав 35 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице примеры. «Сельта», имея в активе 24 балла, занимает 16-е место.

В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет против «Эйбара», а «Сельта» на своем поле встретится с «Леванте».