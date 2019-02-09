«Хетафе» одержал волевую победу над «Сельтой» - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 16:55Источник: «Советский спорт»

«Хетафе» одержал волевую победу над «Сельтой»

В составе победителей голами отметились Хайме Мата (39-я и 81-я минуты) и Хорхе Молина (62). У команды из Виго отличился Нестор Араухо (2).

Отметим, что на 37-й минуте матча с поля был удален уругвайский нападающий команды гостей Максимилиано Гомес.

После этой победы «Хетафе», набрав 35 очков, расположился на пятой строчке в турнирной таблице примеры. «Сельта», имея в активе 24 балла, занимает 16-е место.

В следующем туре «Хетафе» в гостях сыграет против «Эйбара», а «Сельта» на своем поле встретится с «Леванте».

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