«Реал» может включить Иско в сделку по Азару

Футбол 09 февраля 2019 17:20 Источник: The Daily Mail

Полузащитник «Реала» Иско Аларкон может летом перебраться в английскую премьер-лигу.

По информации Daily Mail, хавбек испанского клуба Иско Аларкон может стать частью сделки по трансферу бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Ранее Иско заявил, что готов остаться в мадридском клубе, если летом 2019 года руководство отправит в отставку главного тренера команды Сантьяго Солари.

Напомним, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство итальянского клуба летом приобрести трех игроков, среди которых также значится фамилия испанского полузащитника.

Иско перешел в «Реал» из Малаги» в 2013 году за 30 миллионов евро. С тех пор хавбек провел 285 игр в составе мадридской команды, записав на свой счет 46 забитых мячей и 52 голевые передачи. В текущем сезоне Иско провел 25 матчей за «Реал» во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость Азара в 150 миллионов евро, а Иско - в 75 миллионов.