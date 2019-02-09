Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фулхэм»

Футбол 09 февраля 2019 17:26 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над «Фулхэмом» в выездном матче 26-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе победителей дублем отметился Поль Погба, еще один гол на свой счет записал Антони Марсьяль.

Отметим, что беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии под руководством Уле-Гуннара Сульшера составляет теперь девять матчей (8 побед, 1 ничья).

После этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм», имея в активе 17 баллов, занимает 19-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Ливерпуля», а «Фулхэм» в гостях встретится с «Вест Хэмом».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:3 (0:2)

Голы: 1:0 - Погба (14), 2:0 – Марсьяль (23), 3:0 - Погба (65, пен.).

«Фулхэм»: Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Брайан (Сессеньон, 81), Сери, Бабел (Кэрни, 77), Шюррле (Кристи, 53), Митрович, Вьетто.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Далот, Мата, Эррера (Байи, 85), Погба (Мактоминэй, 74), Матич, Лукаку, Марсьяль (Санчес, 70).

Предупреждения: Брайан, 25. Чемберс, 38. Матич, 43. де Хеа, 90. Митрович, 90.