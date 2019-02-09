Поль Погба: Мы сильно отстали, но теперь возвращаемся в первую четверку

Футбол 09 февраля 2019 17:55 Источник: BBC

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал крупную победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата над «Фулхэмом» (3:0).

- Чувствую себя превосходно. Игра с «Фулхэмом» была очень важна для нас. Теперь мы четвертые, и хотя у «Челси» еще одна игра в запасе, нам необходимо оставаться в четверке лучших. Это то, чего мы добивались с момента прихода Уле. Мы говорили о том, что нам предстоит пройти долгий путь. Мы сильно отстали и вот теперь возвращаемся в первую четверку.

Всегда здорово забивать голы, но самое главное - одержать победу в матче. Когда ты забил, а команда не смогла выиграть, это совсем другое чувство, - приводит слова Погба BBC.

Добавим, что после этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, обойдя на одно очко «Челси». В следующем туре подопечные Сульшера на своем поле сыграют против «Ливерпуля».