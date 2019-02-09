Уле-Гуннар Сульшер: Всегда есть элемент риска при выборе состава на игру

Футбол 09 февраля 2019 18:27 Источник: BBC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу команды в матче 26-го тура чемпионата над «Фулхэмом» (3:0).

- Всегда существует элемент риска при выборе состава, но, если вы не рискуете, вы не выигрываете. Тренер должен верить в своих футболистов, я не видел проблемы в том, чтобы доверить место в составе кому-то из них.

Соперник устроил нам прессинг в первые десять минут, но после забитого нами гола, считаю, мы сыграли превосходно. Самым приятным было то, что во втором тайме мы полностью контролировали игру. Мы могли отличится еще несколько раз, - приводит слова Сульшера BBC.

Добавим, что после этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, обойдя на одно очко «Челси». В следующем туре подопечные Сульшера на своем поле сыграют против «Ливерпуля».