Уле-Гуннар Сульшер: Всегда есть элемент риска при выборе состава на игру - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 18:27Источник: BBC

Уле-Гуннар Сульшер: Всегда есть элемент риска при выборе состава на игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу команды в матче 26-го тура чемпионата над «Фулхэмом» (3:0).

- Всегда существует элемент риска при выборе состава, но, если вы не рискуете, вы не выигрываете. Тренер должен верить в своих футболистов, я не видел проблемы в том, чтобы доверить место в составе кому-то из них.

Соперник устроил нам прессинг в первые десять минут, но после забитого нами гола, считаю, мы сыграли превосходно. Самым приятным было то, что во втором тайме мы полностью контролировали игру. Мы могли отличится еще несколько раз, - приводит слова Сульшера BBC.

Добавим, что после этой победы «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, обойдя на одно очко «Челси». В следующем туре подопечные Сульшера на своем поле сыграют против «Ливерпуля».

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