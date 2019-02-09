«Атлетико» – «Реал» – 1:3. Видеотрансляция

В рамках 23-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимает «Реал». Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча.
«Атлетико» – «Реал» – 1:3 (1:2)
Голы: Гризманн, 25 – Каземиро, 16; Рамос, 41; Бэйл, 74
«Атлетико»: Облак, Ариас, Годин, Хименес, Эрнандес, Томас, Сауль, Лемар (Витоло, 59), Корреа (Родриго, 65), Мората, Гризманн.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Регилон, Рамос, Варан, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Бензема, Винисиус (Бэйл, 57).
Предупреждения: Гризманн, 24; Хименес, 41; Эрнандес, 58; Томас, 62; Мората, 68; Сауль, 72 – Васкес, 22, Регилон, 64; Модрич, 66.
Удаление: Парти, 62.