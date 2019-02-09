Футболисты «Ливерпуля» забили три безответных мяча в ворота «Борнмута»

Футбол 09 февраля 2019 19:53 Источник: «Советский спорт»

В матче 26-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Садьо Мане (24-я минута), Жоржиньо Вейналдум (34) и Мохамед Салах (48).

«Ливерпуль», потерпевший всего одно поражение в АПЛ, с 65 очками лидирует в турнирной таблице, а «Борнмут» расположился на 11- строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 24 февраля на выезде сыграют с «Манчестер Юнайтед», а команда Эдди Хау днем ранее примет «Вулверхэмптон».