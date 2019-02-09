«Реал» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Атлетико»

Футбол 09 февраля 2019 20:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Семкив Александр

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» проиграл «Реалу» со счетом 1:3.

У победителей встречи голами отметились Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42, пен.) и Гарет Бэйл (74), а у хозяев поля единственный мяч забил Антуан Гризманн (25).

Стоит отметить, что «матрасники» доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку на 80-й минуте получил Томас Парти.

«Реал» одержал пятую победу кряду в примере и с 45 очками поднялся на второе место, обойдя «Атлетико», в активе которого 44 очка.

В следующем матче подопечные Сантьяго Солари 17 февраля примут «Жирону», а команда Диего Симеоне днем ранее на выезде сыграет с «Райо Вальекано».

Примера

23-й тур

«Атлетико» – «Реал» – 1:3 (1:2)

Голы: Гризманн, 25 – Каземиро, 16; Рамос, 41; Бэйл, 74

«Атлетико»: Облак, Ариас, Годин, Хименес, Эрнандес, Парти, Сауль, Лемар (Витоло, 59), Корреа (Родриго, 65), Мората (Калинич, 71), Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Регилон, Рамос, Варан, Каземиро, Модрич, Кроос (Себальос, 84), Васкес, Бензема (Мариано, 89), Винисиус (Бэйл, 57).

Предупреждения: Гризманн, 24; Хименес, 41; Эрнандес, 58; Парти, 62; Мората, 68; Сауль, 72 – Васкес, 22, Регилон, 64; Модрич, 66.

Удаление: Парти, 62