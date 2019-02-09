Юрген Клопп: Сегодня «Ливерпуль» показал выдающуюся игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:0).
- Мы были недовольны своей игрой в предыдущих двух матчах. Команда испытывала небольшие проблемы при стандартных положениях. Мы должны были улучшить много вещей. Мы столкнулись с травмами, а некоторые футболисты, которые были готовы сыграть, заболели перед матчем.
Мы возлагали большие надежды на сегодняшний матч и одержали впечатляющую победу. Команда показала выдающуюся игру. Третий гол — это мировой класс. Нам хотелось показать реакцию. Наша работа заключается не только в том, чтобы выйти на поле, мы должны демонстрировать хороший футбол, - передает слова Клоппа BBC.
Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед».