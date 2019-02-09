Болельщики «Атлетико» закидали Куртуа игрушечными крысами (фото)

Футбол 09 февраля 2019 21:10

Болельщики мадридского «Атлетико» в матче с «Реалом» (1:3) закидали голкипера «сливочных» Тибо Куртуа игрушечными крысами.

Таким образом фанаты «матрасников» выразили свое негодование тем, что голкипер, защищавший цвета «Атлетико» (2011-2014) стал игроком «Реала».

#ELVBARCaracol



No fue bien recibido ❌🐁



Los hinchas del @Atleti mostraron su enfado con el portero belga Thibaut Courtois🇧🇪 en su regreso a la casa del cuadro ´Colchonero´. pic.twitter.com/MEeVH1OGfh — El VBAR (@VBarCaracol) 9 февраля 2019 г.

«Реал» одержал пятую победу кряду в примере и с 45 очками поднялся на второе место, обойдя «Атлетико», в активе которого 44 очка.

В следующем матче подопечные Сантьяго Солари 17 февраля примут «Жирону», а команда Диего Симеоне днем ранее на выезде сыграет с «Райо Вальекано».