Болельщики «Атлетико» закидали Куртуа игрушечными крысами (фото) - Советский спорт
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Футбол09 февраля 2019 21:10

Болельщики «Атлетико» закидали Куртуа игрушечными крысами (фото)

Болельщики мадридского «Атлетико» в матче с «Реалом» (1:3) закидали голкипера «сливочных» Тибо Куртуа игрушечными крысами.

Таким образом фанаты «матрасников» выразили свое негодование тем, что голкипер, защищавший цвета «Атлетико» (2011-2014) стал игроком «Реала».

«Реал» одержал пятую победу кряду в примере и с 45 очками поднялся на второе место, обойдя «Атлетико», в активе которого 44 очка.

В следующем матче подопечные Сантьяго Солари 17 февраля примут «Жирону», а команда Диего Симеоне днем ранее на выезде сыграет с «Райо Вальекано».

#испанская примера#фк реал мадрид#фк атлетико#куртуа тибо
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