Касильяс – о первом вызове в «Реал»: Чувство было такое, словно в лотерею выиграл

Футбол 10 февраля 2019 01:09 Источник: UEFA (УЕФА)

Голкипер «Порту» Икер Касильяс – о первом вызове в основной состав мадридского «Реала».

– Первый вызов во взрослый «Реал»? Это смешная история. Дело было в 1997 году, у нас был урок черчения и труда. Мы обсуждали «Реал» и как у него идут дела. Был, кажется, конец ноября, в чемпионате «Реал» играл неважно. Шел третьим или четвертым, плохие результаты. Зато в Лиге чемпионов все было отлично. На носу был важный матч с «Русенборгом» в Норвегии.

Тут в класс заходит директор школы. Все знали, что я играю в «Реале» за юношей. Он тоже говорил со мной про «Реал», как мы с друзьями между собой. Он говорит: «Икер, выйди, пожалуйста, из класса на минутку».

Я отвечаю: «Конечно». Я вышел, и он мне говорит: «Бери такси и дуй в аэропорт. Из «Реала» только что звонили твоей маме, а она позвонила нам. Поторопись, ты летишь в Норвегию.

Чувство было такое, словно в лотерею выиграл. Прекрасно его помню. Я ушел из школы, пришел домой, переоделся, сел в такси до Барахаса и там встретил всех звезд. Мне было 16 лет. Когда ты еще мальчишка, кажется, что этого не может быть.

Только что я был на уроке со своим другом Хулио, а теперь сижу за одним столом с Фернандо Морьентесом, Кларенсом Зеедорфом, Фернандо Сансом, Предрагом Миятовичем, Давором Шукером и Раулем Гонсалесом. Волшебство какое-то. Никогда не забуду, – приводит слова Касильяса официальный сайт УЕФА.