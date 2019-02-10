«Атлетико» опубликовал фото спорных моментов в дерби с «Реалом»

Футбол 10 февраля 2019 12:13 Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид) Автор: Гичунцев Артур

Команда Диего Симеоне уступила со счетом 1:3.

Официальный Twitter мадридского «Атлетико» выложил фотографию спорных моментов в матче 23-го тура испанской примеры против «Реала».

Первый – хавбек «сливочных» Каземиро сбил нападающего «Атлетико» Альваро Морату в своей штрафной, однако главный арбитр встречи Хавьер Эстрада Фернандес не зафиксировал нарушение правил.

Второй – пенальти после нарушения правил со стороны защитника Хосе Марии Хименеса, который сбил полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора. В «Атлетико» считают, что нарушение правил произошло за пределами штрафной площади.

Третий – отмененный гол Мораты. Рефери не зафиксировал мяч, поскольку посчитал, что испанец забил из офсайда.