Александр Ломовицкий: Лимит введен не для того, чтобы нас развратить. Отменят – будем конкурировать - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 12:59Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Александр Ломовицкий: Лимит введен не для того, чтобы нас развратить. Отменят – будем конкурировать

В текущем сезоне российский футболист провел 17 матчей и отдал 1 голевой пас.

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

– Чувствовали когда-нибудь, что выходите на поле исключительно благодаря лимиту?
– Вообще об этом не думал. Иной раз прикидываешь состав на матч и понимаешь: шанс сыграть у тебя по лимитным соображениям выше. Но ни планировать, ни разыгрывать эту карту невозможно. Просто работаешь на максимуме и ждешь, что окажут доверие.

Лимит вообще не для того введен, чтобы нас развратить. Отменят – будем конкурировать. Важно лишь, чтобы у сборной не было проблем. Ради нее, как я понимаю, лимит и придуман. Последствия его отмены предугадать невозможно, – сказал игрок в интервью телеканалу «Матч ТВ».

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