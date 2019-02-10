Андрей Пятницкий: В «Спартаке» может возникнуть вратарская проблема

Футбол 10 февраля 2019 13:39 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

Накануне травму получил Александр Селихов.

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий оценил положение вратарской позиции в столичном клуба.

Перед зимней паузой травму получил голкипер Артем Ребров, а накануне Александр Селихов покинул поле по собственному желанию в контрольном матче против «Слована» (1:3). Он был заменен на 10-й минуте.

«Максименко молодой и перспективный, но большого игрового опыта в первой команде у него нет. А ведь весной пойдет тяжелые официальные матчи, в которых каждое очко будет на вес золота. Насколько я знаю вратарей, только Акинфеев в раннем возрасте занял место в воротах и успешно выступа.

Вратари сами по себе раскрываются попозже. Поэтому вполне может возникнуть вратарская проблема, учитывая травмы Реброва и Селихова. Мне кажется, Максименко пока не готов к самому высокому уровню, не готов играть так, как положено в топ-клубе. А ведь голкипер - это половина команды», – сказал Пятницкий, чьи слова приводит «Евро-Футбол.Ру».