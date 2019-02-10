Бердыев взял 31 игрока «Рубина» на сбор в Турцию

Футбол 10 февраля 2019 14:43 Источник: ФК «Рубин» Автор: Липкин Антон

«Рубин» отправился на третий сбор, который пройдет в Белеке.

В воскресенье «Рубин» отправился в Белек, где до 23 февраля проведет третий зимний сбор, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Курбан Бердыев взял в Турцию 31 игрока:

вратари: Иван Коновалов, Егор Бабурин, Алексей Городовой;

защитники: Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов;

полузащитники Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров, Роман Акбашев, Вячеслав Подберёзкин, Игорь Коновалов, Гусейн Джафаров (на просмотре);

нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили (на просмотре).

Голкипер Давид Волк получил повреждение и будет восстанавливаться в Казани, нападающий Артур Сагитов начнет сбор с молодежной командой, после чего присоединится к основе.

Напомним, на третьем сборе «Рубин» проведет четыре контрольных матча: с «Шахтером» из Солигорска (13 февраля), «Оренбургом» (16 февраля), «Тоболом» (19 февраля) и московским «Динамо» (23 февраля).