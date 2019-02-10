Анхель может сменить «Ахмат» на «Краснодар»

Футбол 10 февраля 2019 15:47 Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН) Автор: Липкин Антон

«Быки» интересуются защитником из Венесуэлы.

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Федеральное агентство новостей.

25-летний венесуэлец рассматривается «быками» в качестве основного варианта усиления центра обороны. По информации источника, клубы продолжает обсуждать сумму трансфера, которая может составить четыре миллиона евро.

Вилькер проводит третий сезон в клубе из Грозного. Ранее он выступал у себя на родине за «Трухильянос» и «Депортиво Тачира». В премьер-лиге на его счету 69 матчей, пять голов, одна результативная передача, а также 13 желтых карточек.

Добавим, что в составе сборной Венесуэлы Анхель сыграл в 23 матчах и забил один гол.

В России трансферное окно закрывается 22 февраля.