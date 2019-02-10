Хосеп Гвардиола: Если победим «Челси», будем снова бороться за чемпионство - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 16:22Источник: Manchester Evening NewsАвтор: Липкин Антон

Хосеп Гвардиола: Если победим «Челси», будем снова бороться за чемпионство

Действующие чемпионы примут «синих» в 26-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 26-го тура премьер-лиги с «Челси» высказался о борьбе за чемпионский титул.

«Я в курсе, как чемпионы последних пяти-шести лет проводили следующий сезон, – приводит Manchester Evening News слова испанца. – Все они не участвовали в борьбе за победу в премьер-лиге.

Однако мы ее ведем. Это то, что мне больше всего нравится в этом сезоне. Так что, когда говорят, что мы недооцениваем «Ньюкасл» или другие команды в Европе, я отвечаю, что мы в финале Кубка лиги и продолжаем борьбу во всех турнирах.

В последних двух сезонах у «Лестера» и «Челси» не было шансов повторить чемпионский сезон, а мы остаемся в топе. И мы хотим быть там до конца.

Если мы победим «Челси», уверен, что мы снова будем бороться за чемпионство».

Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет 10 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало – 19:00 (мск).

Накануне «Ливерпуль» крупно победил «Борнмут» (3:0) и вновь оторвался от «горожан» на три очка.

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