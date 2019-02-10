Француз Буке назначен на матч «Фенербахче» – «Зенит» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол10 февраля 2019 18:18Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

Француз Буке назначен на матч «Фенербахче» – «Зенит»

Арбитр удалил Луиса Адриано в матче с ПАОК.

Первый матч 1/16 финала «Фенербахче» – «Зенит» будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке.

42-летнему судье будут помогать ассистенты Гийом Дебар и Жюльен Паселли, дополнительные ассистенты мори Дельрю, Жером Мигельгорри, а также четвертый арбитр Сириль Мюнье.

Отметим, что в нынешнем сезоне Буке работал на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК (0:0), в котором удалил форварда красно-белых Луиса Адриано.

Напомним, матч «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало – 20:55 (мск).

#лига европы#фк фенербахче#фк зенит#буке рудди#чемпионат турции по футболу#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта