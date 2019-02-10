«Тоттенхэм» одержал четвертую победу кряду в АПЛ, обыграв «Лестер»

Футбол 10 февраля 2019 18:30 Источник: «Советский спорт»

В матче 26-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» на поле стадиона «Уэмбли» обыграл «Лестер Сити» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Давинсон Санчес (33-я минута), Кристиан Эриксен (63) и Сон Хын Мин (90+1), а у гостей единожды отличился Джейми Варди (76).

«Тоттенхэм» одержал четвертую победу кряду в АПЛ и с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Лестер», не знающий побед на протяжении пяти матчей, расположился на 12-й строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре «шпоры» 23 февраля на выезде сыграют с «Бернли», а «лисы» в тот же день примут «Кристал Пэлас».