«Аталанта» довела беспроигрышную серию до шести игр, обыграв «СПАЛ» - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 19:41Источник: «Советский спорт»

«Аталанта» довела беспроигрышную серию до шести игр, обыграв «СПАЛ»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле в Бергамо обыграла «СПАЛ» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Йосип Иличич (57-я минута) и Дуван Сапата (79), а у гостей единственный мяч забил Андреа Петанья (8).

«Аталанта» довела беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести игр и с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «СПАЛ» расположился на 14-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 16 февраля примут «Милан», а команда Леонардо Семпличи на следующий день сыграет с «Фиорентиной».

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