«Локомотив» обыграл «Хаугесунн» на сборе в Марбелье - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 20:28Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

«Локомотив» обыграл «Хаугесунн» на сборе в Марбелье

Голы забили братья Миранчуки и Эдер.

«Локомотив» победил норвежский «Хаугесунн» (3:1) на сборе в Марбелье.

На первой минуте счет в матче открыл полузащитник Алексей Миранчук. Незадолго до перерыва португалец Эдер удвоил преимущество действующих чемпионов России. В начале второго тайма норвежцы отыграли один мяч, однако Антон Миранчук восстановил разницу в два мяча.

Отметим, что в прошлом сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна – осень» «Хаугесунн» занял четвертое место.

Напомним, в первом матче на испанском сборе 6 февраля «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:1). Следующим соперником команды Юрия Семина 13 февраля станет еще один клуб из Норвегии – «Конгсвингер», выступающий во втором дивизионе.

Марбелья (Испания)
Контрольный матч

«Локомотив» (Россия) – «Хаугесунн» (Норвегия) – 3:1 (2:0)
Голы: Ал. Миранчук, 1. Эдер, 39. Ан. Миранчук, 75 – Гринхейм, 51.

«Локомотив»: Коченков, Хеведес (Чорлука, 46), Кверквелия, Лысов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк (Идову, 79), Фарфан (Смолов, 46), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 79), Ан. Миранчук (Тугарев, 77), Эдер (Денисов, 61).

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