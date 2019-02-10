«Локомотив» обыграл «Хаугесунн» на сборе в Марбелье

Футбол 10 февраля 2019 20:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Голы забили братья Миранчуки и Эдер.

«Локомотив» победил норвежский «Хаугесунн» (3:1) на сборе в Марбелье.

На первой минуте счет в матче открыл полузащитник Алексей Миранчук. Незадолго до перерыва португалец Эдер удвоил преимущество действующих чемпионов России. В начале второго тайма норвежцы отыграли один мяч, однако Антон Миранчук восстановил разницу в два мяча.

Отметим, что в прошлом сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна – осень» «Хаугесунн» занял четвертое место.

Напомним, в первом матче на испанском сборе 6 февраля «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:1). Следующим соперником команды Юрия Семина 13 февраля станет еще один клуб из Норвегии – «Конгсвингер», выступающий во втором дивизионе.

Марбелья (Испания)

Контрольный матч

«Локомотив» (Россия) – «Хаугесунн» (Норвегия) – 3:1 (2:0)

Голы: Ал. Миранчук, 1. Эдер, 39. Ан. Миранчук, 75 – Гринхейм, 51.

«Локомотив»: Коченков, Хеведес (Чорлука, 46), Кверквелия, Лысов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк (Идову, 79), Фарфан (Смолов, 46), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 79), Ан. Миранчук (Тугарев, 77), Эдер (Денисов, 61).