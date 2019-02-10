Леонарду Жардим: Головин может пропустить несколько недель

Португалец недоволен судьей в матче с «Монпелье».
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 24-го тура лиги 1 с «Монпелье» (2:2) высказался о травме полузащитника Александра Головина, который покинул поле на 68-й минуте.
«Нам не удалось взять три очка, но мы провели хороший матч, – приводит слова португальца официальный сайт монегасков. – Но есть некоторые нюансы.
Из-за травмы у меня был заменен один игрок (Головин). Он может пропустить несколько недель, но за нарушение против него не показали даже желтую карточку. Тогда как Жемерсон был удален за то, что сыграл в мяч.
Меня также удалили за то, что я, возможно, вышел за пределы технической зоны на один или два метра. У меня никогда не было удаления в карьере. Это уже слишком. «Монако» нужно уважать.
Я доволен отношением команды, как она отдавалась игре. Мы должны продолжать так же и дальше».
Напомним, 22-летний Головин получил травму голеностопа после подката португальского защитника «Монпелье» Педру Мендеша.
Добавим, что матч обслуживал арбитр Франк Шнедер.
Aleksandr Golovin quitte La Mosson en boitant #ASM pic.twitter.com/OboZqRGF0Q— Julien Castanheira (@JulienCst) 10 февраля 2019 г.