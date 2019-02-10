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Футбол10 февраля 2019 20:39Источник: ФК «Монако»Автор: Липкин Антон

Леонарду Жардим: Головин может пропустить несколько недель

Португалец недоволен судьей в матче с «Монпелье».

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 24-го тура лиги 1 с «Монпелье» (2:2) высказался о травме полузащитника Александра Головина, который покинул поле на 68-й минуте.

«Нам не удалось взять три очка, но мы провели хороший матч, – приводит слова португальца официальный сайт монегасков. – Но есть некоторые нюансы.

Из-за травмы у меня был заменен один игрок (Головин). Он может пропустить несколько недель, но за нарушение против него не показали даже желтую карточку. Тогда как Жемерсон был удален за то, что сыграл в мяч.

Меня также удалили за то, что я, возможно, вышел за пределы технической зоны на один или два метра. У меня никогда не было удаления в карьере. Это уже слишком. «Монако» нужно уважать.

Я доволен отношением команды, как она отдавалась игре. Мы должны продолжать так же и дальше».

Напомним, 22-летний Головин получил травму голеностопа после подката португальского защитника «Монпелье» Педру Мендеша.

Добавим, что матч обслуживал арбитр Франк Шнедер.

#лига 1#фк монако#фк монпелье#жардим леонарду#головин александр сергеевич#жемерсон
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