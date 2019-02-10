Александр Зинченко: Агуэро – настоящая машина по забиванию голов

Футбол 10 февраля 2019 21:45 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

Аргентинец сделал хет-трик в ворота «Челси».

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко после победы над «Челси» (6:0) в 26-м туре премьер-лиги высказался об аргентинце Серхио Агуэро, который забил три гола в ворота «синих».

«Он живая легенда, – приводит BBC слова 22-летнего украинца. – Он в огне. Мы очень рады за него. Он настоящая машина по забиванию голов».

Отметим, что Агуэро сделал 11-й хет-трик за карьеру в премьер-лиге и повторил рекорд бывшего форварда «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алана Ширера.

Один гол Агуэро забил с передачи Зинченко, также украинец ассистировал Рахиму Стерлингу, который установил окончательный счет в матче.

Благодаря хет-трику Агуэро сравнялся с лидером гонки бомбардиров премьер-лиги Мохамедом Салахом. У обоих теперь по 17 голов.