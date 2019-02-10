Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» разгромить «Сассуоло» - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде разгромил «Сассуоло» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Сами Хедира (23-я минута), Криштиану Роналду (70) и Эмре Джан (86), которому ассистировал КриРо.

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 63 очками лидирует в турнирной таблице, а «Сассуоло» расположился на 11-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «старая синьора» 15 февраля примет «Фрозиноне», а черно-зеленые спустя два дня на выезде сыграет с «Эмполи».

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