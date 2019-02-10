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Футбол10 февраля 2019 22:28Источник: «Советский спорт»

У Головина ушиб голеностопа, завтра он пройдет медобследование

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2) получил сильный ушиб голеностоп.

Завтра, 11 февраля 22-летний хавбек пройдет медицинское обследование, после чего станут известны сроки восстановления.

Следующий матч «Монако» проведет 16 февраля, когда в 25-м туре примет «Нант» на стадионе «Луи II».

Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. В составе монегасков Александр принял участие в 21-й игре во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

#лига 1#фк монако#головин александр сергеевич
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