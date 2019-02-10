«Севилья» вырвала ничью у «Эйбара», дважды забив в меньшинстве на последних минутах - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 22:45Источник: «Советский спорт»

«Севилья» вырвала ничью у «Эйбара», дважды забив в меньшинстве на последних минутах

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» – 2:2.

У гостей голами отметились Фабиан Орельяна (22-я минута) и Шарлес (63), а у хозяев поля мячи забили Виссам Бен-Йеддер (88) и Пабло Сарабия (90+2).

Стоит отметить, что красно-белые доигрывали встречу в меньшинстве. Вторую желтую карточку на 84-й минуте получил Эвер Банега.

«Севилья» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 10-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре подопечные Пабло Мачина 17 февраля на выезде сыграют с «Вильярреалом», а «оружейники» двумя днями ране примут «Хетафе».

#испанская примера#фк севилья#фк эйбар
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