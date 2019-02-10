«Севилья» вырвала ничью у «Эйбара», дважды забив в меньшинстве на последних минутах

Футбол 10 февраля 2019 22:45 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Эйбаром» – 2:2.

У гостей голами отметились Фабиан Орельяна (22-я минута) и Шарлес (63), а у хозяев поля мячи забили Виссам Бен-Йеддер (88) и Пабло Сарабия (90+2).

Стоит отметить, что красно-белые доигрывали встречу в меньшинстве. Вторую желтую карточку на 84-й минуте получил Эвер Банега.

«Севилья» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Эйбар» расположился на 10-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре подопечные Пабло Мачина 17 февраля на выезде сыграют с «Вильярреалом», а «оружейники» двумя днями ране примут «Хетафе».