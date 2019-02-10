Маурицио Сарри: Не пожал руку Гвардиоле? Я не увидел его, проблем с Пепом нет - Советский спорт
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Футбол10 февраля 2019 23:48Источник: Русскоязычный сайт «Челси»

Маурицио Сарри: Не пожал руку Гвардиоле? Я не увидел его, проблем с Пепом нет

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри – о том, почему не пожал руку главному тренеру «Манчестер Сити» (0:6) Хосепу Гвардиоле.

– Я просто не увидел его в тот момент. Безусловно, впоследствии я обязательно обменяюсь с ним рукопожатиями.

Это произошло случайно. Я направлялся в раздевалку своей команды и просто не заметил его. У меня нет никаких проблем в отношениях с Пепом, – заявил Сарри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Сити» одержал третью победу кряду и с 65 очками вышел в лидеры АПЛ, обойдя за счет разницы забитых и пропущенных мячей «Ливерпуль», а «Челси» расположился на шестой строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 27 февраля примут «Вест Хэм», а команда Сарри в тот же день сыграет с «Тоттенхэмом».

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