«Милан» разгромил «Кальяри» и довел беспроигрышную серию до шести матчей

Футбол 11 февраля 2019 00:26 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле разгромил «Кальяри» со счетом 3:0.

Счет открыл защитник гостевой команды Лука Чеппители (13-я минута), записавший на свой счет автогол. В составе «россонери» отличились Лукас Пакета (22) и Кшиштоф Пентек (62).

«Милан» довел беспроигрышную серию до шести игр и с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Кальяри», потерпевший третье поражение кряду, расположился на 15-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре красно-черные 16 февраля на выезде сыграют с «Аталантой», а островитяне в тот же день примут «Парму».