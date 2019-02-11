«Барселона» и «Атлетик» завершили встречу без забитых мячей

Футбол 11 февраля 2019 00:38 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» – 0:0.

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Стоит отметить, на 92-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил Оскар Де Маркос.

«Барселона», потерпевшая всего два поражения в сезоне, с 51 очком лидирует в турнирной таблице, а «Атлетик» расположился на 13-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре каталонцы 16 февраля примут «Вальядолид», а баски 18 февраля на выезде сыграют с «Уэской».

Примера

23-й тур

«Атлетик – «Барселона» – 0:0

«Атлетик»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 56), Д. Гарсия, Р. Гарсия, Сусаета (Муниаин, 62), Де Маркос, Уильямс (Кодро, 90)

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Серджи Роберто, Семеду, Лангле (Вермален, 88), Видаль (Аленья, 63), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 75), Месси, Суарес

Предупреждения: Дани Гарсия, 52; Де Маркос, 68, Альварес, 90 – Лангле, 72, Бускетс, 78

Удаление: Де Маркос, 90+2