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Футбол11 февраля 2019 00:59Источник: «Советский спорт»

«Ницца» с минимальным счетом обыграла «Лион»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лион» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч забил Реми Валтер, реализовавший пенальти на 69-й минуте.

«Лион», нанесший в прошлом туре первое в сезоне поражение «ПСЖ», прервал серию из трех побед и с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Ницца» расположилась на седьмой строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем туре подопечные Патрика Виейра 16 февраля на выезде сыграют с «Анже», а «львы» днем ранее примет «Генгам».

#лига 1#фк ницца#фк лион
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