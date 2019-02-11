«Ницца» с минимальным счетом обыграла «Лион»

Футбол 11 февраля 2019 00:59 Источник: «Советский спорт»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле обыграла «Лион» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч забил Реми Валтер, реализовавший пенальти на 69-й минуте.

«Лион», нанесший в прошлом туре первое в сезоне поражение «ПСЖ», прервал серию из трех побед и с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Ницца» расположилась на седьмой строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем туре подопечные Патрика Виейра 16 февраля на выезде сыграют с «Анже», а «львы» днем ранее примет «Генгам».